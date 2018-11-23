محافظة الأقصر ترفع حالة الطوارى تحسبًا لتقلبات الطقس

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، فع درجات الإستعداد القصوى بجميع المرافق لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، ومتابعة كل ما يستجد من مواقف أول بأول وتحذر من سوء الأحوال الجوية، حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمجابهة السيول وتجهيز الإمكانيات الكفيلة بإزالة الاثار المترتبة عليها، وذلك من خلال مراجعة خطة مجابهة السيول وتحديث بياناتها، وسرعة تطهير مخرات السيول وإزالة أى عوائق بها، والتأكيد على الاصطفاف والتفتيش على جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومراجعة الصلاحية الفنية لها.

وأعلنت المحافظة مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالاغاثة ومعسكرات الايواء الادارية والفنية "خيام – مفروشات إيواء – تجهيزات انارة – تجهيزات الطهى والمخابز- دورات المياه المتنقلة" ، والتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة التجهيزات الخاصة لمواجهة السيول مع مديريات الصحة ، والتموين، الإسعاف، والحملة الميكانيكية، وشركة المياه، والكهرباء، والمرور، والشئون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والزراعة، والرى، والجمعيات الأهلية، ومراجعة التجهيزات الخاصة مع محافظات الجوار.

وفي هذا الصدد صرح اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وتطهيرها بشكل كامل تحسباً لسقوط الأمطار مع بدء فصل الشتاء، وأجرت إدارة الصرف الصحى وفريق التطهير التابع لها عمليات تطهير بشارع كورنيش النيل وشملت المداخل الجانبية والفرعية بالمنطقة حيث تابع سير العمل المهندس أبو النجا عرابى مدير إدارة الأقصر، والذى أكد على استمرار تلك العمليات حفاظاً على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة من الإنسداد المفاجئ فى حال سقوط أمطار .

أما كهرباء الأقصر فقد إستعدت بإتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وذلك بتشكيل مجموعات عمل طوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية و جازي المرور على المنشآت والمتابعة الفنية للمهمات لتأمين التغذية الكهربائية والحالة الفنية للتغذية الاحتياطية للأحمال، وقامت مجموعات العمل بمراجعة موقف التغذيات الإحتياطية، وناشد قطاع توزيع كهرباء الأقصر ، المواطنين توخي الحذر بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزيرة، حرصاً على سلامتهم، مؤكدة أن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار على مدار اليوم مع القطاع و هندساته و شبكاته لتلقي أية شكاوى، كما أنه يوجد غرف عمليات لمتابعة الموقف أولاً بأول بكل شبكه، جدير بالذكر أن خدمة العملاء بالكهرباء "Call Center" على الرقم 121 يتلقى أية شكاوى.

وفي مدينة الطود شهد العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود ندوة بعنوان" كيفية مواجهة الأزمات والكوارث" والتي نظمتها المركز النيل للاعلام بالاقصر وإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، وشرح كافة تفاصيل الاستعدادات والإجراءات اللازمة حال حدوث السيول أو الأمطار الغزيره يتم خلالها رفع حالات الطوارئ والاستعدادات بين الأجهزة التنفيذية المختلفة بعد متابعة تقارير الأرصاد الجوية خلال فترة التقلبات الجويه الغير المستقره والتي تصدر العديد من التحذيرات والتعليمات التي يجب على المواطنين اتباعها أثناء حدوث التقلبات الجوية وعدم الانصاع للشائعات التي تتداول .

كما اوضح محسن الشامي مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الاقصر عن مدي استعداد إدارات الأزمات والكوارث بالمحافظة والمراكز التابعه لها خلال فترة الشتاء برفع حالات الطوارئ لمواجهة أي سيول أو أمطار غزيرة محتملة، مضيفاً أنه تم المرور على مخرات السيول ومتابعة جاهزيتها في حالة حدوث أي سيول أو أمطار غزيره مع نظافة و ازالة الحشائش للمخرات واستعداد غرف العمليات بديوان عام المحافظة والمراكز لاستقبال أي إخطارات من المواطنين.