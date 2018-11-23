قافلة طبية تستهدف 1098 مواطن بقرية غياضة الشرقية فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف باشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتور هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل قافلة طبية لقرية غياضة الشرقية استهدفت 1098 مواطن من أهالى القرية.

شارك فى القافلة فريق اشراف القوافل الطبية الدكتوة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسول الامداد الطبى وطه كمال حجاج مسئول مالى وإدارى وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات.

وأجرت القافلة الكشف على 1098 مريضاً منهم معمل دم 111 مريض و 2 حالة معمل طفيليات و 3 حالات الاشعة و 7 محولين للمستفيات و 4 حالات نفقة دولة و 136 حالة تثقيف صحى.

كما تضمنت موضوعات الندوات التثقيفية عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة