صور.. "مياه القليوبية" تنشر سيارات لرفع تراكمات المياه بالمدن

القليوبية إبراهيم سالم

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بالتنسيق مع رؤساء المدن والمراكز بسيارات لشفط تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية، بعد موجة الطقس الشئ الذي تعرضت له محافظة القليوبية صباح اليوم الجمعة وحتى الآن، نتيجة سقوط كميات كبيرة من المياه والثلوج إلى جانب البرق والرعد.

وكانت مدن القليوبية قد تعرضت صباح اليوم لموجة طقس سيئ، حيث شهدت المدن منذ قليل تساقط أمطار غزيرة إلى جانب الثلوج إلى جانب الرعد والبرق، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدن، حيث تراكمت المياه بمناطق التجمعات.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تباطؤ حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى، مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

كما شهدت بعض المدن انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية، وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحال للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين عزفوا عن الخروج.

من جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بسيارات لشفط تجمعات المياه والعمل علي عودة الحركة المرورية لطبيعتها، إلى جانب رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السئ بجميع أنحاء المدن بالمحافظة.



مياه القليوبية تنشر سيارات لرفع تراكمات المياه بالمدن (1)



مياه القليوبية تنشر سيارات لرفع تراكمات المياه بالمدن (2)



مياه القليوبية تنشر سيارات لرفع تراكمات المياه بالمدن (3)



مياه القليوبية تنشر سيارات لرفع تراكمات المياه بالمدن (4)



مياه القليوبية تنشر سيارات لرفع تراكمات المياه بالمدن (5)