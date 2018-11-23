صور.. مفيد شهاب يلقى محاضرة لمستشارى قضايا الدولة عن التحكيم الدولى

كتب أحمد إسماعيل

استقبل المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى ووزير الشئون القانونية السابق.

وألقى الدكتور مفيد محاضرة لمستشارى قضايا الدولة بقسم المنازعات الخارجية والمكتب الفنى عن التحكيم الدولى وأهميته ودوره فى حل النزاعات.

وفى بداية حديثه أشاد بقضايا الدولة ورجالها عبر العصور المختلفة مضيفا: "إن كان جيشنا الباسل يدافع عن حدود الوطن وأرضه، فإن مستشارى قضايا الدولة يدافعون عن أموال الدولة فهم سيف الوطن وحماة المال العام".

وكان فى استقبال شهاب أعضاء المجلس الأعلى والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد.