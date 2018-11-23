صور.. ضبط 3 مصانع مخالفة للاشتراطات البيئية بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة برئاسة العميد أمير الأمير رئيس الحى، وإدارة شئون البيئة، حملة تفتيشية على الورش والمصانع بشارع ترعة الخفاف بالوحدة العربية، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية للحد من الحرائق، ومتتبعة التراخيص الخاصة بتلك المصانع بالمنطقة، واتخاذ اللازم حيال المخالف منها.

وأكد العميد أمير الأمير رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه تم ضبط 3 مصانع مخالفة للشروط البيئية، وهى "مصنع كاوتش ومصنع بلاستيك ومصنع علب الكهرباء"، مشيرا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازم حيالهم، والتأكيد على إدارة تلك المصانع بالعمل على توفير كل الاشتراطات الخاصة بحماية الأفراد العاملين بها والمناطق المحيطة لها.

وأوضح أن الحملة ستواصل أعمالها على مدار الأسبوع المقبل لمتابعة كل المصانع بالحى للتأكد من توافر كل الاشتراطات البيئة تجنبا لوقوع أى كوارث ينتج عنها فقد الأرواح، مثلما حدث فى حريق مصنع البلاستيك الشهر الماضى.