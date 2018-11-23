صور.. التمثيل التجارى يقيم حفل عشاء لوزيرة الاستثمار والوفد المصرى بحضور النجمة أليسا

بيروت عبد الحليم سالم - هانى الحوتى

نظم التمثيل التجارى بالسفارة المصرية بلبنان حفل عشاء لأعضاء جمعية رجال الاعمال المصرية اللبنانية ولمجلس الاعمال المصرى اللبنانى بمشاركة السوبر ستار اليسا.

شهد الحفل الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، ووزير الزراعة المغربى غازى زعيتر، وسفير مصر بلبنان نزيه النجارى.

كما شهده لفيف من رجال الأعمال منهم محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات ، وأحمد السويدى ،رئيس مجلس الاعمال المصرى اللبنانى، وفتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية.

شهد الحفل الذى أشرفت عليه الدكتورة منى وهبي، مدير التمثيل التجارى عشرات رجال الأعمال والشركات ،وتخلله فقرات غنائية.

كما تم تكريم عدد من قيادات الجمعية والتمثيل التجارى.



























