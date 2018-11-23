شقيقة الصيدلى المصرى: ننهى إجراءات استلام الجثمان وصلاة الجنازة بعد قليل

كتبت : دينا الحسيني

قالت الدكتورة منة شقيقة أحمد طه الصيدلي الذي لقي مصرعه فى حادث اعتداء فردي بمنطقة جازان بالسعودية أنها متواجدة وأسرتها بمطار القاهرة وتقوم حالياً بإنهاء إجراءات خروج الجثمان والتوجه به بعد قليل إلي مسجد أبو المكارم بصلاح سالم لأداء صلاة الجنازه علي شقيقها ، والتوجه به بعد ذلك لدفنه بمقابر الغفير.

وقدمت شقيقة الصيدلي الشكر إلي سلطات أمن المطار لسرعة إنهاء الإجرءات وتذليل كافه الصعوبات ، وكذلك الجهود التي قامت بها وزارتا الخارجية والهجرة ونقابة الصيادلة لسرعة نقل الجثمان من السعودية إلي القاهرة.