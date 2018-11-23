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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:26 ص
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شرطة بريطانيا تنشر مقطعا مصورا لاثنين يشتبه فى ضلوعهما فى تسميم سكريبال

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:23 ص
شرطة بريطانيا تنشر مقطعا مصورا لاثنين يشتبه فى ضلوعهما فى تسميم سكريبال الشرطة البريطانية
رويترز
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نشرت الشرطة البريطانية مقطعا مصورا لاثنين من المشتبه في تورطهما في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في سالزبري في مارس.

ويعرف الرجلان بالاسمين المستعارين ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف ووجه الاتهام لهما غيابيا في سبتمبر.

وأشار لهما موقع التحقيقات (بيلينج كات) على أنهما ألكسندر يفجينيفيتش ميشكين وأناتولي تشيبيجا وكلاهما يعمل في جهاز المخابرات الروسية.

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا للرجلين أثناء وصولهما وتنقلهما في أنحاء سالزبري يوم الأحد الرابع من مارس آذار وهو اليوم الذي وجد فيه سكريبال وابنته فاقدي الوعي على مقعد بالمدينة.

وتعرض رجل وامرأة للتسميم في بلدة ايمزبري القريبة يوم 30 يونيو. وتعتقد الشرطة أن هذا حدث بعدما لمسا زجاجة عطر تحتوي على غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي كان يصنعه الاتحاد السوفيتي والمستخدم في تسميم سكريبال. وتوفيت المرأة وتدعى دون ستورجس.

وتسعى الشرطة للمزيد من المعلومات من أي شخص قد يكون شاهد الرجلين في بريطانيا بين الثاني والرابع من مارس أو شاهد الصندوق الذي يضم زجاجة العطر المذكورة أو الزجاجة نفسها.

 

 

 


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