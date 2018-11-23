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رسائل إيفانكا وميلانيا فى عيد الشكر "كوبى بيست"

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:10 ص
رسائل إيفانكا وميلانيا فى عيد الشكر "كوبى بيست" ميلانيا - إيفانكا
كتبت سالى حسام
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لاحظ العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى أن رسائل إيفانكا ترامب فى عيد الشكر كانت صورة طبق الأصل من رسالة ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكى.
 
وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فإن ميلانيا كانت نشرت تغريدة تقول فيها "أتمنى لكم جميعا عيد شكر سعيد وبينما نحن ممتنون دعونا نبقى هؤلاء الذين لم يتمكنوا من أن يكونوا مع عائلاتهم فى خواطرنا".
رسالة ميلانيا
رسالة ميلانيا
 
وبعدها بساعة ونصف تقريبا جاءت رسالة إيفانكا على تويتر أيضا تقول "هذا عيد الشكر دعونا نقدر النعم العظيمة فى أمريكا ونقدم الشكر لمن يخدمون مجتمعنا وبلدنا الذين لا يستطيعون قضاء العطلة مع عائلاتهم".
 
رسالة إيفانكا
رسالة إيفانكا
 
يأتى ذلك بينما قرر ترامب توجيه المديح لنفسه فى رسالته فى عيد الشكر، حيث قال إنه قام بعمل مذهل وأنه السبب فى جعل الاقتصاد الأمريكى فى أفضل حال.

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