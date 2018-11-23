رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا يزور محمود الخطيب

كتب محمود راغب

قام علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا بزيارة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والذى خضع لعملية جراحية فى أحد المستشفيات مدينة هانوفر الألمانية.

وقال علاء ثابت إن محمود الخطيب يعد أحد أهم رموز الرياضة المصرية على مر التاريخ، وأنه يملك فى قلوب المصريين مكانة كبيرة لما يتمتع به من خلق رفيع، وبما ترك من آثار هائلة أثناء وجوده في الملاعب، فكان مثالا يحتذى على مر التاريخ.

وذكر رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا أنه على الرغم من أن المستشفى التى يقيم بها محمود الخطيب تبعد عن برلين محل إقامته أكثر من 400 كم إلا أنه حرص أن يزور الكابتن الخطيب ليبلغه أمنيات كل المصريين له بالشفاء، ويؤكد له أن جماهير الكرة المصرية جميعها بكل انتماءاتها تتمنى له الشفاء العاجل، منوها أنه يشجع نادي الزمالك، ولكنه يحمل كل الحب لنجم الكرة المصرية وأحد أبرز لاعبيها ولاعبى القارة الأفريقية على مر العصور.