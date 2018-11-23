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دراسة.. زيادة فى معدلات الانتحار بسبب 13 Reasons Why

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:45 م
دراسة.. زيادة فى معدلات الانتحار بسبب 13 Reasons Why 13 Reasons Why
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "ديلى ميل" أن المخاوف من زيادة معدلات الانتحار بسبب مسلسل 13 Reasons Why كانت حقيقية وأن المسلسل تسبب بالفعل فى زيادة عدد المراهقين المنتحرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحصائية لجامعة ميتشيجان كشفت أن مصف المراهقين الذين شاهدوا مسلسل 13 Reasons Why، قالوا إن دوافع الانتحار لديهم زادت.
وبحسب الصحيفة فإن المسلسل الذى عرض الجزء الأول منه فى 2017 تسبب بعد عرضه مباشرة فى زيادة عمليات البحث على جوجل حول الانتحار وطرقه، الأمر الذى أثار مخاوف الأطباء النفسيين لدرجة أن بعض المدارس فى أمريكا وكندا منعت الحديث عن المسلسل فى الفصول أو فى محيط المدارس عموما.
 
وذكرت إحصائية لجامعة ميتشيجان أن 87 مراهقا ممن حاولوا الانتحار فى العام الماضى قال نصفهم إن المسلسل زاد من دوافع الانتحار بالنسبة لهم.
 
والمعروف أن المسلسل تدور أحداثه حول فتاة مراهقة فى المرحلة الثانوية تنتحر وتترك مجموعة من الشرائط التسجيلية للحديث عن أسباب انتحارها وعددها 13 سببا.

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