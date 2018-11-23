النيابة تأمر بالتحفظ على 9 ونصف طن زيوت وطحينة فاسدة ضبطت داخل مخزن بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالتحفظ على 9 أطنان ونصف من الزيوت والطحينة والخل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم ضبطها داخل مخزن مواد غذائية بالجيزة، وعرضها على لجنة من وزارة الصحة لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها؛ تمهيدًا لإصدار قرار لإعدامها.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة بإشراف العميد مصطفى البكري مدير الإدارة إلى تجميع صاحب مخزن بدون ترخيص لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبس، وإعادة تنقيتها وتصنيعها وطرحها للبيع بالأسواق مستغلا علامات تجارية مسجلة لشركات شهيرة فى التوزيع.

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 9 أطنان ونصف من الزيوت والخل والطحينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.