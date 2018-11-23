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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:19 ص
خالد صلاح
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المكتب التجارى: إقامة المعرض العقاري المصري في لبنان خلال الربع الأول من عام 2019

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:00 ص
المكتب التجارى: إقامة المعرض العقاري المصري في لبنان خلال الربع الأول من عام 2019 المعتز بالله على سكرتير أول بمكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان
رسالة بيروت هانى الحوتى
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أعلن المعتز بالله على سكرتير أول بمكتب التمثيل التجارى المصرى فى لبنان، عن إطلاق مبادرة "مصر بيتك الثاني" لتشجيع المواطنين اللبنانيين علي الاستثمار العقاري في مصر، مضيفا أنه من المنتظر إقامة المعرض العقاري المصري في لبنان خلال الربع الأول من عام 2019.
 
 
 
 
وأضاف على، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ما يدعم تلك المبادرة، تمتع المواطن اللبناني بمستوى من الحياة يتسم بارتفاع مستوى الرفاهية، حيث تستورد لبنان 50 ألف سيارة كل عام، فضلا عن معدلات سفر وسياحة عالية تشبه تلك التي في غرب أوروبا، بالإضافة إلى انتشار معظم العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمشغولات الذهبية وغيرها من المنتجات في السوق اللبناني ، بينما تتراوح قيمة الصادرات اللبنانية ما بين 3-4 مليار سنوياً. 
 
 
 
وأشار على، إلى أن المكتب سبق وأطلق مبادرة "لو ما في لبناني .. اشتري المصري" وذلك للترويج للصادرات المصرية في لبنان، إذ يمثل السوق اللبناني أهمية كبيرة للاقتصاد المصري خلال تلك الآونة وخاصة في ظل الحاجة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الواعدة "Unsaturated"، ودفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني ، حيث تعد لبنان منفذاً هاماً للمنتجات المصرية ليس فقط إلى الأسواق المختلفة بالدولة، بل يمكن أن تعد لبنان أيضا مركز “Hub” لتنمية الصادرات المصرية إلى دول المنطقة لا سيما السوق السوري والعراقي، والخليج العربي، والافريقي، وعدد من أسواق أمريكا اللاتينية. 
 
 
 
وأضاف أن عدد كبير من كبرى الشركات اللبنانية تعيد تصدير بعض السلع والمنتجات بعد استيرادها، والذين يقومون بتوزيع تلك المنتجات على باقي الشركات والموزعين في العراق وسوريا، فضلاً عن أن عدد كبير من الشركات اللبنانية التي تعمل في مجال الخدمات لاسيما البناء والتشييد والنقل والشحن لها مشروعات وانشطة كبيرة في دول المنطقة، بالإضافة إلى الاهتمام اللبناني على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
 
 
 
ولفت إلى أن قيمة واردات لبنان سنوياً ما بين نحو 19-21 مليار دولار سنويا من مختلف المنتجات، كما أن متوسط دخل المواطن اللبناني يتراوح ما بين 12-18 ألف دولار سنوياً، وتحتل المرتبة السابعة بين الدول العربية بعد دول مجلس التعاون الخليجي الست، ومتقدماً على باقي الدول العربية بما فيها الدول النفطية (الجزائر، والعراق) الأمر الذي يعكس القدرة الشرائية المرتفعة للمواطن اللبناني.

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