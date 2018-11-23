الجيش اليمنى يعلن قرصنة صفحات مركزه الإعلامى.. ويؤكد: الميليشيا لن تثنى إرادتنا

إيمان حنا

تعرضت صفحات المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية على (فيس بوك وتويتر) لعمليات قرصنة، بالإضافة إلى صفحة نائب مدير المركز المقدم صالح القطيبي.

وقد أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة تعليق العمل في الصفحات المذكورة، ويخلي مسؤوليته عن كل سينشر عبرها ابتداءً من التاريخ المذكور.

كما جدد المركز الإعلامي للقوات المسلحة تأكيده لأبناء الشعب اليمني والرأي العام المحلي والعالمي أن محاولات المليشيات الانقلابية لإسكات صوت الحقيقة لن يثنينا عن مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع أبطال جيشنا الوطني حتى استعادة مؤسسات الدولة ودحر المليشيات الانقلابية وأذنابها من كل شبر في اليمن.