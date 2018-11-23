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الثلاثاء القادم..

البحث العلمى بين الواقع والتطبيق بالمؤتمر السنوى بجامعة القناة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:23 ص
البحث العلمى بين الواقع والتطبيق بالمؤتمر السنوى بجامعة القناة الدكتور عاطف أبوالنور رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية- جمال حراجى
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تنظم كلية العلوم جامعة قناة السويس المؤتمر العلمى بين الواقع و التطبيق " و ذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الحالى بمدرج الدكتور عبد المجيد عثمان بكلية العلوم، وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم، و إشراف تنفيذى الدكتور فايز محمد صميدة  و منسق المؤتمر الدكتورة ماهى عبد الفتاح غباشى قسم علم الحيوان.

 

وقال الدكتور فايز صميدة رئيس المؤتمر، أن أهداف المؤتمر تتضمن إلقاء الضوء على دور البحث العلمى فى حل مشكلات المجتمع وتنمية ثقافة البحث العلمى ودوره فى تطوير المجتمع ، وربط الباحثين بالمشاكل البيئية و المجتمعية ، ورفع المستوى العلمى و الثقافى للباحثين ، عرض ونشر الإنتاج العلمى و تشجيع الباحثين ، وتعزيز التعاون البحثى بين التخصصات المختلفة.

 

وأضاف الدكتور فايز صميدة أن محاور المؤتمر تشمل رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه وبحوث علمية فى مجال العلوم التطبيقية فى المجالات و التخصصات العلمية المختلفة بالكلية، وتتضمن دراسات كيميائية ، فيزيائية و جيولوجية ، دراسات بيولوجية وبيئية، ومنتجات طبيعية بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

 

 

 

 


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