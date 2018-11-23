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إحالة ليبي الجنسية للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير تأشيرات دخول لبلاده

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:29 م
إحالة ليبي الجنسية للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير تأشيرات دخول لبلاده محكمة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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أحال المستشار شادي سيف مدير نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد البرديني، رئيس النيابة، ليبي الجنسية و 6 مصريين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما، بتزوير تأشيرات دخول إلى دولة ليبيا.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد الابرق المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، أن المتهمين ألقى القبض عليهم أثناء إنهاء واواق بمكتب العمل في منطقة الجمالية، تمهيدا للسفر، حيث عثر بحوزتهما على تأشيرات مزورة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم الرئيسي ليبي الجنسية، هو وراء تزوير تأشيرات السفر، بالإضافة إلى المخالفة لقرار وزارة الخارجية المصرية بمنع تأشيرات السفر إلى ليبيا.

تعود تفاصيل القضية عندما ألقى رجال مباحث قسم الجمالية، من القبض على المتهمين أثناء تقديمهم أوراق سفر وتاشيرات مزورة لمكتب عمل الجمالية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

 

 

 


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