أسيوط ترفع درجة الطوارئ لمواجهة موجة طقس السئ

أسيوط ضحا صالح

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط ، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السئ ، التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة ابتداءًا من مساء اليوم الجمعة 23 نوفمبر وحتى الأحد 25 نوفمبر ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الاعاقة بمراكز المحافظة لإستيعاب مياه الأمطار فى حالة سقوطها ، والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإستجابة السريعة والتحرك الفورى وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التى قد تنتج عنها.

وأشار المحافظ – فى بيان إلى أن غرفة إدارة الكوارث والازمات فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز ومديريات الخدمات لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن موجة الطقس السئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وأوضح نور الدين ، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها " لافتاً إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الرى والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والطرق لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التى تم وضعها مسبقًا للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الانفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.