video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أسيوط ترفع درجة الطوارئ لمواجهة موجة طقس السئ

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:21 م
أسيوط ترفع درجة الطوارئ لمواجهة موجة طقس السئ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أسيوط ضحا صالح
إضافة تعليق

قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط  ، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السئ  ، التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة ابتداءًا من مساء اليوم الجمعة 23 نوفمبر وحتى الأحد 25 نوفمبر ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الاعاقة بمراكز المحافظة لإستيعاب مياه الأمطار فى حالة سقوطها ، والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإستجابة السريعة والتحرك الفورى وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التى قد تنتج عنها.

وأشار المحافظ – فى بيان إلى أن غرفة إدارة الكوارث والازمات فى حالة انعقاد مستمر على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز ومديريات الخدمات لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين بشأن موجة الطقس السئ من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وأوضح نور الدين ، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات تحسباً لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها " لافتاً إلى التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الرى والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والتموين والصحة والشباب والرياضة والطرق لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التى تم وضعها مسبقًا للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الانفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وفيديو.. طقس سيئ يضرب البلاد.. أمطار غزيرة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والجيزة والمحافظات تتأهب.. الأرصاد: اليوم وغدا ذروة الموجة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. ونصائح بارتداء الملابس الثقيلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اسيوط

اخبار اسيوط

الامطار




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة