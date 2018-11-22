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وكيل الأطباء: قسم الرمد بقصر العينى توقف عن عمليات القرنية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:58 م
وكيل الأطباء: قسم الرمد بقصر العينى توقف عن عمليات القرنية الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن قسم الرمد فى مستشفى قصر العينى توقف عن العمل، بعد حملات التشويه التى تعرض لها أطباء الرمد، وأصبح لديه قائمة انتظار لمدة عام، مشيرا إلى أن تكلفة إجراء العملية 19 ألف جنيه.
 
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، كل ذلك نتيجة إرهاب فكرى للمواطنين بحرمانية أخذ القرنية من المتوفى، آلاف المرضى يحتاجون إلى القرنية، ولا يجدوا متبرعين، ولا يوجد أى جهد من الجهات المعنية باقناع المواطنين بالتبرع بالقرنيات بعد الموت، لإنقاذ مواطنين على قيد الحياة من العمى.
 

 


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