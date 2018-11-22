نائب وزير الزراعة: إنشاء مزرعة إنتاج حيوانى وأعلاف بأوغندا بمساحة 1250 فدان

قالت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة ، إنه سيتم توقيع اتفاقية بين مصر ودولة أوغندا على إنشاء مصر مشروعات مشتركة للإنتاج الحيواني وإنتاج الاعلاف على مساحة 1250 فدان ، حيث تقوم مصر بالدعم الفني والتقني من خلال نشر التقاوى المصربة في أوغندا.

وأضافت منى محرز في تصريحات لـ "اليوم السابع" قبل توقيع برتوكول التعاون بين مصر وأوغندا لإنشاء مزرعة مشتركة للانتاج الحيواني والأعلاف ، أنه يتم ادخال النظم الحديثة في تسمين الإنتاج الحيوانى بالمزرعة، خاصة أن الثروة الحيوانية تمثل لأوغندا أهمية كبيرة، مشير الى أنه يوجد لدينا مجزر مصري في أوغند نستطيع من خلاله نقل اللحوم الخارجة من هذه المزرعة الى مصر.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الدولة تقوم بدعم كبير للتعاون المشترك مع الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل خاصة في مشروعات الإنتاج الحيوانى والمشروعات الزراعية الأخرى بنظام المزارع المشتركة خاصة، بالإضافة الى التعاون في كل ما يتعلق باللقاحات البيطرية.