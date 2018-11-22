محافظة القاهرة تدعو مواطنيها لإنشاء اتحاد شاغلين لكل عقار للحفاظ عليه

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة القاهرة، أن القانون رقم 119 لسنه 2008 ألزم شاغلى العقارات بإنشاء اتحاد الشاغلين بهدف صيانة العقارات والحفاظ عليها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة المتعلقة فى هذا الشان.

وأضافت المحافظة، أنه فى حالة عدم تعيين اتحاد شاغلين للعقار فالقانون يعطى الحق للجهة الإدارية المتمثلة فى الحى بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة إتحاد الشاغلين بالعقار من غير شاغلى العقار.

مشيرة إلى أن أن الإتحاد له أهمية قصوى ودور فعال ومؤثر فى الصيانة والمحافظة على سلامة العقار واتخاذ وتطبيق كافة القرارات المتعلقة بالسلامة الانشائية والصيانة الدورية.

ودعت المحافظة شاغلى العقارات لإنشاء اتحاد شاغلين للعقار سواء كانوا ملاك أم مستاجرين وإخطار الإدارة الخاصة باتحاد الشاغلين فى كل حى بالتشكيل، وذلك للمساهمة والتنسيق مع الحى فى كافة الأمور المتعلقة بكل عقار.