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مجلس إدارة نيسان يصوت لصالح عزل كارلوس غصن من منصبه

الخميس، 22 نوفمبر 2018 02:35 م
مجلس إدارة نيسان يصوت لصالح عزل كارلوس غصن من منصبه كارلوس غصن
رويترز
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن مجلس إدارة شركة نيسان صوت اليوم الخميس لصالح عزل كارلوس غصن من منصب رئيس المجلس بعد توقيفه الصادم هذا الأسبوع، مما يمثل سقوطا للمسؤول التنفيذى الذى حظى بالإشادة يوما باعتباره منقذ شركة صناعة السيارات اليابانية.

ومن شأن عزل غصن أن يجعل الضبابية تكتنف اتجاه تحالف رينو-نيسان، الذى أشرف شخصيا على تشكيله وتعهد بتعزيزه عبر تعميق الروابط على الرغم من تحفظات فى نيسان. ويشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة رينو أيضا.

كما صوت مجلس الإدارة على عزل جريج كيلى من منصب المدير الممثل بالشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة نيكى. وامتنع متحدث باسم نيسان عن التعقيب.

 

 


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