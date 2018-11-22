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شيخ الأزهر يصل القاهرة عقب حضور ملتقى تحالف الأديان بالإمارات

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:32 م
شيخ الأزهر يصل القاهرة عقب حضور ملتقى تحالف الأديان بالإمارات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب هانى عثمان - رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، قادما من الإمارات، بعد زيارة هناك استغرقت 3 أيام، شارك خلالها فى أعمال الدورة الأولى من ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات والتى عقدت بعنوان "كرامة الطفل فى العالم الرقمى".

 

ألقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كلمة فى الجلسة الرئيسية للملتقى، الذى حضره كبار المسئولين الإماراتيين، و450 من قادة وزعماء الأديان، وممثلين عن المنظمات الدينية العالمية .

 

قالت مصادر مطلعة بالمطار، وصل شيخ الأزهر على طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبى، وتم إنهاء اجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

 


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