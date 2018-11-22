الرئيسية أخبار عالمية سيارة تدهس مجموعة من الطلاب فى شمال شرق الصين الخميس، 22 نوفمبر 2018 09:15 ص حادث دهس أ ف ب إضافة تعليق قال الإعلام الصينى إن سيارة قامت بدهس مجموعة من الطلاب فى شمال شرق الصين. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بيان: أرامكو السعودية ستوقع 5 اتفاقات لتوريد النفط للصين الممثل التجارى الأمريكى: الصين لم تصحح ممارستها التجارية غير العادلة الصين تستهدف تصدير المنتجات الزراعية لمصر قريبا.. "اليوم السابع" داخل أكبر مجمع صناعى بمحافظة أمين بتاتشنج.. مقام على مساحة 10 آلاف كيلو متر.. ويضم 17 مصنعا وأكبر خطوط إنتاج الدقيق فى شينجيانج الصين حادث دهس الإعلام الصينى أخبار العالم أخبار العالم الآن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء "الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح "قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح "التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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