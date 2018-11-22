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اليوم.. الحكم فى طعون المتهمين بقضية استاد الدفاع الجوى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 07:26 ص
اليوم.. الحكم فى طعون المتهمين بقضية استاد الدفاع الجوى قضية استاد الدفاع الجوى - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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تصدر، اليوم الخميس، محكمة النقض حكمها فى طعن المتهمين فى قضية أحداث استاد الدفاع الجوى التى وقعت قبل مباراة نادى الزمالك وإنبى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، قد عاقبت متهمين بالسجن المؤبد وغرمتهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لخمسة متهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.


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