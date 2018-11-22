القبض على 10 عناصر إجرامية وأسلحة نارية ومخدرات بحملة أمنية بقليوب

كتب - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز قليوب، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالإشتراك وإدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10متهمين من العناصر الخطرة، و5 اسلحه نارية، و5 قضايا مخدرات بإجمالى 300 جم حشيش، و100جم هيروين، 150 قرص مخدر، وضبط 3 أحكام جنايات، و 228 مخالفة مرورية، و98 قضية مرافق متنوعة.