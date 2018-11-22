الرقابة على الصادرات: 731 مليون دولار صادرات 20 سلعة صناعية خلال أكتوبر 2018

كتب – إسلام سعيد

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة صادرات أهم 40 سلعة غذائية وصناعية بلغت 892 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، وتشير أرقام رسمية صادرة عن الهيئة إلى أن قيمة صادرات أهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال أكتوبر الماضى بلغت 731 مليون دولار.

وقال تقرير رسمى للهيئة، إن الكيروسين المصنع تصدر القائمة تلاه اليوريا، ثم الذهب، تلاه فى المرتبة الرابعة الزيوت من النفط، وفى المرتبة الخامسة المازوت تلاه الميثانول وتضمنت التليفزيونات، والبولى بروبيلين، ثم المنتجات المسطحة المرققة بالاسطوانات الكيميائية بسمك مم، واحتل الأثاث المرتبة الحادى عشر من حيث أهم 20 سلعة صناعية غير بترولية تلاه المنتجات المسطحة المرققة بالاسطوانات سمكها أقل من ٣مم، ثم البولى ايثيلين، والكابلات، ثم السجاد، والرقائق من الومنيوم ، والفوط الصحية ،والبسه للرجال.

وذكرت الهيئة أن قيمة صادرات أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية خلال أكتوبر الماضى بلغت 161 مليون دولار تصدرها الرمان الطازج، ثم دقيق القمح، والأجبان المعالجة بالحرارة، والفاصولياء البيضاء، والشيكولاته الغير محشوه، ثم البصل الطازج أو المبرد.

وتضمنت القائمة الفول السوداني، وسكر القصب والبنجر، وتبغ الشيشة، ثم البسكويت الحلو، وخليط عصائر الفواكه، والمانجو الطازجة والشيكولاته المحشوة، والمكرونة، والفراولة المجمدة، والجبن الطازج.