البيت الأبيض ينعى آخر المحاربين فى بيرل هاربر توفى عن عمر 106 عاماً

كتب هيثم سلامة

نعى البيت الأبيض، راى شافيز، أقدم المحاربين فى بيرل هاربر، والذى توفى أمس عن عن يناهز 106 عام ، والذى يعتبر أخر المحاربين فى تلك المعركة بين الأمبراطورية اليابانية والأسطول الأمريكى.

ونشر البيت الأبيض عبر تويتر، صورته تجمع بين راى شافيز مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلاً :"نشعر بالحزن لسماع خبر وفاة أقدم المحاربين فى بيرل هاربر راى شافيز، والذى توفى عن عمر يناهز 106 أعوام، وقد تشرف البيت الأبيض باستضافته فى وقت سابق العام الحالى، شكرا لخدمتكم لأمتنا العظيمة يا راى".



البيت الأبيض

ويذكر أن هجوم بيرل هاربر، هى عبارة غارة جوية للبحرية اليابانية فى 7 ديسمبر 1941 على الأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى، الذى اتخذ ميناء بيرل هاربر بجزر هاواى مقرا له، وكانت ضربة قوية ضد القوات الأمريكية لأبعاد أسطولها عن الحرب التى تريد شنها ضد بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن مقتل 2403 وتدمير الأسطول الامريكى.