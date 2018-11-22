البورصة تختتم تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بتراجع جماعى لكافة المؤشرات

كتب هانى الحوتى

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 30.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.645 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ شطب شركة أورنج مصر من البورصة والتى يبلغ رأسمالها 28 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.01% والعرب على 15.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.17%

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.4 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.7 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 64.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10% عند مستوى 13527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% عند مستوى 687 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1723 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.