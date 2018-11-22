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الأموال العامة تضبط شخصا لاتجاره بالنقد الأجنبى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:52 م
الأموال العامة تضبط شخصا لاتجاره بالنقد الأجنبى المتهم
كتب :محمود عبد الراضي _دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالإشتراك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
 
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام كل من "جمال .أ.ى"  53  سنه تاجر مصوغات ذهبية ، و"بلال.أ.أ" 26  سنه حاصل على دبلوم تجارة " نجل شقيقة الأول" ،سبق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد الأجنبى ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون من خلال قيام الأول بتجميع العملات الأجنبية من ذوى العاملين المصريين بالخارج ، وتوفيرها لبعض التجاروالمستوردين، وتسليمها للثانى الذى يقوم بإستبدالها مقابل حصوله على عمولة مالية ، والإستفادة من فارق سعر العملة. 
 
باستدعاء المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول تبين بأن حجم تعاملاتهما قد بلغت ثلاثمائة ألف ريال سعودى ، وخمسة وأربعون ألف درهم إماراتى، وستة آلاف دينار كويتى، بما يعادل  ثلاثة ملايين جنيه مصرى، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات. 
 
 
 
 
 

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