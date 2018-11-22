إيران تعلن تحرير 5 مخطوفين من حرس الحدود

رويترز

نقلت وكالة تسنيم للأنباء اليوم الخميس عن الحرس الثورى الإيرانى قوله إنه جرى تحرير 5 من بين 12 من حرس الحدود خطفتهم جماعة انفصالية على الحدود مع باكستان الشهر الماضى.

ونسبت الوكالة إلى الحرس الثورى قوله فى بيان "إثر المساعى التى بذلت والمشاورات التى جرت من الجانب الباكستانى من أجل تحرير قوات حرس الحدود وقوات الباسيج المحلية الذين تم اختطافهم من قبل زمرة جيش الظلم (جيش العدل) الإرهابية فى ميرجاوة فقد تم تحرير 5 منهم وعادوا الليلة الماضية للبلاد".

ولم يقدم البيان أي معلومات عن الحراس السبعة المتبقين. لكن مسؤولا بوزارة الداخلية أبلغ وكالة أنباء العمال الإيرانية أنه سيتم تحرير الآخرين قريبا.

كانت جماعة جيش العدل الانفصالية الإيرانية أعلنت الشهر الماضي أنها خطفت 12 من حرس الحدود، وبينهم أعضاء في الحرس الثوري، على الحدود مع باكستان في إقليم سستان وبلوخستان بجنوب شرق البلاد.

وذكرت الجماعة أنها أسرت الحرس للانتقام من قمع حكام إيران الشيعة للسكان السنة في المنطقة.