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"أكديما": نسعى لاستكمال نواقص الأدوية الحيوية بالسوق المحلى

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:00 ص
"أكديما": نسعى لاستكمال نواقص الأدوية الحيوية بالسوق المحلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ألف غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية المملوكة للدولة، أن المجموع تسعى إلى استكمال نواقص الدواء بالسوق المحلى، مؤكدة أن استراتيجية المجموعة مبنية على سد احتياجات الدولة من الأدوية الحيوية .

 

وأضافت الدكتورة ألفت غراب، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التشاور حول تصنيع الأدوية الحديثة محليًا وعدم الاعتماد على المنتجات المستوردة، مؤكدة أن هناك تحالفًا من شركات المجموعة للدخول فى مجال تصنيع الأدوية الحديثة والمتطورة لعلاج الأورام .

 

وأوضحت، أن المجموعة تبحث عن فرص للاستثمار عالمياً لزيادة النقد الأجنبى للبلاد .


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الادوية الحيوية

اكديما

نواقص الادويه




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