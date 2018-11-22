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أسعار الدولار اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 11:53 ص
أسعار الدولار اليوم الخميس 22-11-2018 فى مصر واستقرار العملة الأمريكية الدولار الأمريكى - ارشيفية
كتبت – هبة حسام
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سجلت أسعار الدولار اليوم الخميس 22-11-2018، استقرارا أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى  17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيها.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.86 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.86 جنيه للشراء

 

17.96 جنيه للبيع

 

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 


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