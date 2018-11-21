​الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابى على احتفال للمولد النبوى فى أفغانستان

كتب لؤى على

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف احتفالًا بذكرى المولد النبوى الشريف فى العاصمة الأفغانية كابول، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر الشريف، على أن مثل هذه التفجيرات الإرهابية تتعارض مع تعاليم الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، الأمر الذى يوجب تضافر الجهود للقضاء على عصابات الإرهاب التى تروع الآمنين وتسفك الدماء المعصومة.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.​​