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وزير إسرائيلى يحث على مقاطعة إير بى.إن.بى ويروج لخدمة منافسة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:17 م
وزير إسرائيلى يحث على مقاطعة إير بى.إن.بى ويروج لخدمة منافسة الوزير الإسرائيلى جلعاد إردان
رويترز
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دعا وزير إسرائيلى اليوم الأربعاء إلى مقاطعة شركة إير بى.إن.بى لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت وروج لإحدى الشركات المنافسة، فى تصعيد لرد الحكومة على قرار الشركة إلغاء الإعلان عن الأماكن المتاحة للحجز فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال جلعاد إردان وزير الشؤون الاستراتيجية فى مؤتمر دبلوماسى تستضيفه صحيفة جيروزالم بوست "أدعو اليوم كل من يدعمون إسرائيل ويعارضون المقاطعة التمييزية: عليهم التوقف عن استخدام إير بي.إن.بي والتحول إلى خدمات أخرى".

وأضاف إردان، الذى يقود جهود الحكومة الإسرائيلية للتصدى للمقاطعات المؤيدة للفلسطينيين، "بالمناسبة، موقع بوكينج دوت كوم يعد خدمة رائعة".

 

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