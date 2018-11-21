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مديرية أمن أسيوط توزع كراتين مواد غذائية وبطاطين على متضررى السيول بعزبة سعيد

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:28 م
مديرية أمن أسيوط توزع كراتين مواد غذائية وبطاطين على متضررى السيول بعزبة سعيد اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط- هيثم البدرى
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وزعت مديرية أمن أسيوط كراتين مواد غذائية، وبطاطين لمتضررى السيول بعزبة سعيد بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزيرالداخلية للواء جمال شكر مدير أمن أسيوط والقيادات الأمنية والجمعية الاستهلاكية لشركة أمان التابعة للوزارة.

وقدم  اللواء جمال شكر الكراتين والبطاطين لأهالي القرية التي ضربت منازلهم السيول، يرافقه اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، واللواء هاني عويس مساعد المدير للشئون المالية واللواء محمد مندوب شركة أمان.

وأكد اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط على أهمية التواصل بين الوزارة والمواطن والوقوف بجانبه في أشد المحن، وأن وزارة الداخلية تقوم بدورها المنوط بها  وحق المواطن عليها في مثل هذه الأزمات .

وكانت محافظة أسيوط قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار مابين خفيفة إلى متوسطة على بعض المراكز والقرى بأنحاء المحافظة، وسيول في عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، مما أدى إلى تصدع في عدد من المنازل وانهيار جزئي لمنازل أخرى وتضرر عدد كبير جراء هذه السيول.

 

 


 

 


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