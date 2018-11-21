video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محمد يطوف مصر بدراجة : الشخلوبة بكفر الشيخ قرية سياحية منسية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:59 م
محمد يطوف مصر بدراجة : الشخلوبة بكفر الشيخ قرية سياحية منسية المصري يطوف المحافظات بدراجة
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

استقبل عدد من أهالي قرية الشخلوبة ومدينة البرلس بكفر الشيخ ، عاشق الرحلات للمحافظات المصرية محمد محمود أبو عجيزة، الشهير ب "المصري" ،بعد أن طاف بدراجته 24محافظة  وكان أخر رحلاته  من طنطا إلى  أسوان ، استغرقت 16يوماً ومن طنطا للغردقة وكلها تجارب ممتعه ومفيدة.

قال محمد محمود أبو عجيزة ،الشهير ب "المصري"،قررت انزل و أشوف قرية الشخلوبة، من قرى محافظة  كفر الشيخ ،وتقع على بحيرة البرلس و فيها جزيرتين، ومشهورة بصيد الـأسماك من بحيرة البرلس ، مؤكداً أنه استقل دراجته من مدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية ، الساعة 2 ليلاً الساعة، وصل لمدينة سيدى سالم بعد معاناة، وإصلاح عجلة الدراجة لمرتين ، ولكنه عندما وصل وجد استقبالاً كبيراً ،وتم تجهيز مركب له ،وزار جزيريتين فى الشخلوبة ، وسمع عن مدينة البرلس وما فعله  الفنانون من 14 دولة بها من رسم لوحات فنية على جدران منازل البرلس، ومراكب الصيد ، مما شجعه ، لزيارتها والالتقاء بأهالي تلك المدينة ،مؤكداً أنه عندما تجول بالمدينة شعر أنه زار  مكان فيه لوحات الأكثر من الجمال والفن لدرجة أنه يمشى فى  أفضل مدينه فى العالم، وليس فثى قرية تحولت لمدينة.

وأضاف المصرى ، أعجبه بساطة الأهالي وأسلوبهم فى الكلام  ووسيلة النقل التى يستقلونها للتنقل فإنها السيارة الربع نقل،مؤكداً أن جولاته بالمحافظات المصرية مستمرة ويوثق تلكم الرحلات ويتعرف على عادات أهاليها ويتعامل معهم ويتعلم منهم، وأنه يسجل ذلك على صفحة التواصل الإجتماعى الخاصة به .

يذكر أن محمد محمود أبو عجيزة الشهير بـ "المصرى"، شاب فى الثلاثين من عمره،اختاره لنفسه هواية أقرب للجنون فى كونه يترك طفليه وزوجته بقرية الشابية بمركز بسيون محافظة الغربية، تاركا وراءه عمله ليجوب محافظات مصر راكبًا دراجة لتنشيط السياحة الداخلية، وكانت آخر رحلاته التى خرج فيها من مدينة بسيون قاطعًا مئات الأميال وصولا لمدينة أسوان فى أقصى مصر فى رحلة دامت 16 يومًا مرورًا بعدة مدن مثل "القناطر الخيرية" والأهرامات بالجيزة ومدينة الباريطى بالواحات وصولا لمدينة أسوان، لمسافة تصل إلى 1750 كيلو.

 

 

المصري يطوف المحافظات بدراجة (1)
المصري يطوف المحافظات بدراجة 

 

المصري يطوف المحافظات بدراجة (2)
المصري يطوف المحافظات بدراجة 

 

المصري يطوف المحافظات بدراجة (3)
المصري يطوف المحافظات بدراجة

 

المصري يطوف المحافظات بدراجة (4)
المصري يطوف المحافظات بدراجة 

 

المصري يطوف المحافظات بدراجة (5)
المصري يطوف المحافظات بدراجة 
 
المصري يطوف المحافظات بدراجة (6)
المصري يطوف المحافظات بدراجة 

 

المصري يطوف المحافظات بدراجة (7)
المصري يطوف المحافظات بدراجة 

 

 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عمر حجازى ينطلق فى رحلته من طابا إلى الأهرامات بالدراجة الهوائية

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

شخلوبة

سياحة

البرلس

رسومات




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة