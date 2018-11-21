محمد يطوف مصر بدراجة : الشخلوبة بكفر الشيخ قرية سياحية منسية

استقبل عدد من أهالي قرية الشخلوبة ومدينة البرلس بكفر الشيخ ، عاشق الرحلات للمحافظات المصرية محمد محمود أبو عجيزة، الشهير ب "المصري" ،بعد أن طاف بدراجته 24محافظة وكان أخر رحلاته من طنطا إلى أسوان ، استغرقت 16يوماً ومن طنطا للغردقة وكلها تجارب ممتعه ومفيدة.

قال محمد محمود أبو عجيزة ،الشهير ب "المصري"،قررت انزل و أشوف قرية الشخلوبة، من قرى محافظة كفر الشيخ ،وتقع على بحيرة البرلس و فيها جزيرتين، ومشهورة بصيد الـأسماك من بحيرة البرلس ، مؤكداً أنه استقل دراجته من مدينة بسيون التابعة لمحافظة الغربية ، الساعة 2 ليلاً الساعة، وصل لمدينة سيدى سالم بعد معاناة، وإصلاح عجلة الدراجة لمرتين ، ولكنه عندما وصل وجد استقبالاً كبيراً ،وتم تجهيز مركب له ،وزار جزيريتين فى الشخلوبة ، وسمع عن مدينة البرلس وما فعله الفنانون من 14 دولة بها من رسم لوحات فنية على جدران منازل البرلس، ومراكب الصيد ، مما شجعه ، لزيارتها والالتقاء بأهالي تلك المدينة ،مؤكداً أنه عندما تجول بالمدينة شعر أنه زار مكان فيه لوحات الأكثر من الجمال والفن لدرجة أنه يمشى فى أفضل مدينه فى العالم، وليس فثى قرية تحولت لمدينة.

وأضاف المصرى ، أعجبه بساطة الأهالي وأسلوبهم فى الكلام ووسيلة النقل التى يستقلونها للتنقل فإنها السيارة الربع نقل،مؤكداً أن جولاته بالمحافظات المصرية مستمرة ويوثق تلكم الرحلات ويتعرف على عادات أهاليها ويتعامل معهم ويتعلم منهم، وأنه يسجل ذلك على صفحة التواصل الإجتماعى الخاصة به .

يذكر أن محمد محمود أبو عجيزة الشهير بـ "المصرى"، شاب فى الثلاثين من عمره،اختاره لنفسه هواية أقرب للجنون فى كونه يترك طفليه وزوجته بقرية الشابية بمركز بسيون محافظة الغربية، تاركا وراءه عمله ليجوب محافظات مصر راكبًا دراجة لتنشيط السياحة الداخلية، وكانت آخر رحلاته التى خرج فيها من مدينة بسيون قاطعًا مئات الأميال وصولا لمدينة أسوان فى أقصى مصر فى رحلة دامت 16 يومًا مرورًا بعدة مدن مثل "القناطر الخيرية" والأهرامات بالجيزة ومدينة الباريطى بالواحات وصولا لمدينة أسوان، لمسافة تصل إلى 1750 كيلو.



المصري يطوف المحافظات بدراجة



المصري يطوف المحافظات بدراجة



المصري يطوف المحافظات بدراجة



المصري يطوف المحافظات بدراجة



المصري يطوف المحافظات بدراجة



المصري يطوف المحافظات بدراجة