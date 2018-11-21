محافظ المنيا يحظر وضع إشغالات أمام المحال وتشوينات بالطريق العام

فريق المحافظات

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، حظر وضع إشغالات أمام المحال العامة، والمحال التجارية والصناعية بمراكز ومدن المحافظة بالمخالفة للتراخيص الصادرة لتلك المحال، مع إلزام المخالف بسداد مبلغ قدره عشرة جنيهات عن كل متر إشغال طريق يوميا لحين رفع الإشغال ، ويتم توريده لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة كنوع من التدابير بقصد ضبط الحالة المرورية فضلا عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونياً حيال تلك المخالفة وفي حالة استمرار المخالفة عقب إنذار المخالف برفع الإشغالات وانقضاء المهلة المحددة بالإنذار ، يتم غلق المحل إداريا لمدة 3 أشهر وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

وتضمن قرار المحافظ إلزام أصحاب تلك المحال بوضع صناديق لجمع القمامة أمام المحال وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ مالي بواقع 10 جنيهات يوميا لحين زوال أسباب المخالفة تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية دون الإخلال باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون النظافة العامة وقانون البيئة.

كما تضمن قرار المحافظ منع سير مركبات النقل الثقيل داخل مدينة المنيا وعواصم المراكز من الساعة السادسة صباحا حتي الثانية عشر منتصف الليل وتطبيق أحكام قانون المرور في حالة المخالفة علي أن يستثني من هذا الحظر سيارات المواد البترولية والتموينية وسيارات الطوارئ.

ويمنع سير عربات الكارو داخل الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا وفي حالة مخالفة هذا الحظر يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ 500 جنيه تورد لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة كنوع من التدابير حفاظا علي المظهر الحضاري لمدينة المنيا، علي أن تسلم الدابة لمالكها ويتم التحفظ علي العربة لحين السداد.

كما تضمن قرار المحافظ حظر وضع ثمة تشوينات مواد بناء أو مخالفات بالطريق العام، وفي حالة المخالفة يتم إلزام المخالف بسداد مبلغ 500 جنيه لحين زوال أسباب المخالفة وتورد لصالح حساب الخدمات بالمحافظة كنوع من التدابير دون الإخلال بما ورد بقانون النظافة العامة وقانون البيئة وقانون الإشغالات.

والزم القرار أصحاب الجراجات باستخدامها في الغرض المخصص من أجله وفي حالة المخالفة يتم إلزام المخالف سداد 500 جنيه يوميا لحين زوال أسباب المخالفة وتورد لصالح حساب الخدمات بالمحافظة، دون الإخلال بما نصت عليه أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

قال المحافظ إن هناك خطة لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة أي إشغالات من الشوارع ‏والميادين العامة والرئيسية التي تعوق حركة المواطنين والسيارات حفاظاً على الشكل الحضاري بشوارع المحافظة.

كما شدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بتفعيل تلك القرارات لرفع مستوى النظافة في الشارع و للحفاظ على البيئة ،كما شدد على تكثيف المرور والمتابعة لضبط الشارع، ورفع الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين .