"كوافيرة" تطلب الخلع من زوجها: "مابيشتغلش وأنا اللى بصرف على البيت"

كتب على عبد الرحمن

17 عامًا عاشتها معه كان ثمارها إنجاب طفل عمره 16 عامًا، وطفلة 12 عامًا، لم تشكو يومًا رغم ضيق الحال، وقلة مصدر رزق زوجها الذى يمتلك سيارة ميكروباص ويعمل عليها، ليوفر قوت أسرته يومًا بيوم، إلى أن قررت النزول إلى سوق العمل لمساعدة زوجها على نفقات المنزل.

لم تمض سوى أيام معدودة حتى بدأ الزوج "ع.ع" 39 سنة سائق، التكاسل عن العمل والجلوس لأيام كثيرة فى المنزل، دون عمل، معتمدًا على ما تجلبه زوجته يوميًا من ثمار عملها كوافيرة، غير أن الزوجة لم تعد تطيق ذلك، وبدأت تشكو وتطالبه بالنزول للعمل لأن دخلها وحده لن يكفى متطلبات المنزل، وفى كل مرة كان يذهب إلى العمل يوما أو يومين ثم يعود مجددًا للجلوس فى المنزل.

تطور الأمر بين الزوجين إلى مشادات كلامية واعتداء الزوج على زوجته بالضرب، وإجبارها على النزول إلى العمل، والقيام بمصروفات البيت، ما اضطرها للتقدم إلى محكمة أسرة المعادى لرفع دعوى خلع ضد زوجها.

وأكدت "م.م" 35 سنة، كوافيرة، فى دعواها، أن أجرها من العمل فى محل كوافير لم يعد يكفى مصروفات ومتطلبات المنزل، وزوجها يرفض الإنفاق عليها وعلى أبنائه، قائلة: "حتى بعدما جلس فى المنزل واستأجر سائق لقيادة السيارة مقابل مبلغ مالى يوميًا، لم ينفق أيضًا أى جنيه على المنزل".

من المقرر أن تنطق محكمة أسرة المعادى، بالحكم فى القضية التى رفعتها الزوجة يوم 27 نوفمبر الجارى.