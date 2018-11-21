video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 1040متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 11:25 ص
ضبط 1040متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس فى البحيرة حملة مرورية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1040متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .

 

كما تم تحرير 2115 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 4342 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

 

وفى القضايا التموينية تم ضبط ح ع ع 39 سنة تاجر حبوب لقيامه بحيازة وتخزين كميات من الأرز الشعير بالمخزن الخاص به وحبسها عن التداول بالأسواق لإعاده بيعها بالسوق السوداء وضُبط بحوزته 5 أطنان أرز شعير.

 

وضبط 120 كيلو حلوى المولد مجهولة المصدر وبدون فواتير بمراكز إيتاى البارود وكوم حمادة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 2406 مخالفات مرورية وضبط 1596 هاربًا خلال حملة أمنية بالبحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

حملات امنية

حملات مرورية

امن البحيرة

حملة مرورية




لا تفوتك
فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

فيديو.. وزير الأوقاف: سيدنا محمد كان رسولا ورئيسا وعلينا التفريق بين أحكامه فى ذلك

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

كاتب سعودى :السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

الأهلى يسعى إلى تخطى 5 مطبات فى مواجهة الوصل الإماراتى.. التغلب على "صدمة" الخسارة الأفريقية.. التغلب على أزمة غياب الأساسيين للإصابة.. ارتباك الشناوى بعد لقاء تونس.. الضغط الجماهيرى.. والإبقاء على كارتيرون

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

شاهد.. أغرب 5 إطلالات للفنانين من مهرجان القاهرة السينمائى × 6 صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة