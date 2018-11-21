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ضبط تاجر ملابس لاتجاره فى العملة بالسوق السوداء بالبحيرة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:59 ص
ضبط تاجر ملابس لاتجاره فى العملة بالسوق السوداء بالبحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط  تاجر ملابس بمركز الدلنجات لاتجارة بالعملة فى السوق السوداء.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ من مباحث الأموال العامة بقيادة العقيد أحمد البنا بضبط "م ع  م  47 سنة صاحب محل ملابس بمدينة الدلنجات لحيازته ملابس جاهزه مجهولة المصدر  وكذلك حيازة المذكور لعملات أجنبيه ومحليه بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء بإجمالى مبالغ  7000 دولار أمريكى فئة 100 دولار  2000 جنيهاً إسترلينى و 34000 جنيهاً مصري فئات مختلفه .
بمواجهة المتهم إعترف بحيازته لتلك المبالغ بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحرر المحضر اللازم بمركز الدلنجات وجارى العرض على النيابه العامه .

من ناحية أخرى لقى شخص مصرعه داخل منزلة بمدينة دمنهور بالبحيرة  فى ظروف غامضة .

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية 
وبالفحص تبين ورود بلاغ  لقسم شرطة دمنهور بوفاة أحد الأشخاص داخل شقته بشارع صلاح الدين.  


بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة " ع  ف و" 45 سنة طباخ داخل شقته بالطابق الثانى علوى بأحد العقارات بذات العنوان  مسجاه على سرير غرفة نومه      ويرتدى كامل ملابسه  وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهريه  ووجود جميع متعلقاته الشخصيه  وسلامة جميع الأبواب والنوافذ .

بسؤال والدته  قررت بإكتشافها وفاة  نجلها المذكور عقب عودتها من زيارة أحد أشقائها وأضافت أنه كان يعانى من أمراض بالصدر  ولم تتهم أحد أوتشتبه فى وفاته جنائياً .

  تحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابه العامه قررت التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه.

 
 
 
 

 


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