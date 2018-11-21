صور.. قوافل طبية أسبوعيا لمكافحة العمى فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لمساعدة المئات من استعادة البصر مرة أخرى والحد من انتشار الإعاقة البصرية ومكافحة أمراض ومسببات العمى وإنقاذ العيون، يجنب شريحة كبيرة من مرضى العيون من كافة الفئات العمرية العمى.

فى محافظة أسوان ثمن المواطنون جهود القوافل الطبية فى مجال العيون التى جابت عدة مراكز بأسوان حيث فحصت أحد هذه القوافل وهى " مبادرة عنيك فى عنينا " شريحة كبيرة من المرضى وأجرت العمليات الجراحية اللازمة وتقديم العلاج الدوائى للمرضى.

وأكد الدكتور عز الصادق، المدير الإدارى لمركز الكبد المصري بأسوان، على أن القوافل تنطلق كل أسبوع بالمحافظة، بالتنسيق مع محافظ أسوان تتكفل بالكشف على المواطنين وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

ويقول حمادة سيد من أهالى أسوان: إن هناك عددا كبيرا من المستفيدين من القافلة سواء فى الكشف المجانى والأدوية وتركيب نظارات أو إجراء علميات جراحية، وأن هناك مطالب بزيادة القوافل فى الفترة القادمة لتشمل كافة المراكز.

وقال إسلام محمد من أهالى أسوان إن مبادرة مكافحة العمى أعطت الأمل لمرضى العيون غير القادرين، مناشداً بتعميم الجهود على مستوى المحافظة وأن تقوم مديرية الشئون الصحية بأسوان بعمل قاعدة بيانات للتيسير على أعمال القافلة لترسلها وتجرى العمليات الجراحية لتوفير الرعاية الطبية للمرضى.