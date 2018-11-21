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شاهد تميم بن حمد يزور المناهج الدراسية لتشويه صورة الدول العربية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 07:39 م
شاهد تميم بن حمد يزور المناهج الدراسية لتشويه صورة الدول العربية تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
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فضحت قناة "مباشر قطر"، المحاولات الخبيثة التى يقوم بها النظام القطرى من أجل تشويه صورة الدول العربية العاملة على محاربة الإرهاب من خلال بث الأكاذيب فى المناهج العلمية بالمدارس والجامعات لرسم صورة مغايرة للحقيقة فى أذهان الطلاب والنشء.

وبحسب التقرير: "يعمل تنظيم الحمدين على الاستقواء بأى شئ يعزز من موقفه المترهل داخليا دون إدراك لخطورة تلك السياسات التى يتبعها فى معالجة الأزمة مع الرباعى العربى الذى أعلن مقاطعته لتنظيم الحمدين عقاباً له على دعم الإرهاب لكنه يحافظ على كل علاقات الود مع الشعب القطرى".

 

ولفت التقرير إلى أنه على العكس من الموقف الذى تتبناه دول الرباعى العربى يقحم تنظيم الحمدين المؤسسات التعليمية فى البلاد من مدارس وجامعات فى الأزمة من خلال رسم صورة مغايرة للأزمة فى أذهان الطلاب عبر نشر الأكاذيب فى الندوات الجامعية والمناهج الدراسية.

 

وأكد التقرير أن تنظيم الحمدين لم يكتفى بالأكاذيب التى يروجها الإعلام التابع له بل راح يحشوا المناهج التعليمية بالأكاذيب الفجة والجديدة تتعلق بالأزمة مع الرباعى العربى محاولاً طمس الحقيقة ورسم صورة مخالفة لحقيقة الأحداث المتعلقة بالرباعى العربى.. ولضمان نشر الأكاذيب على نطاق واسع يعمل النظام القطرى على إيهام شباب الجامعة من خلال الندوات التى يعقدها فى جامعات قطر ليحول ساحات العلم فى هذه الجامعة إلى بوق يعمل على ترويج الأكاذيب لموقف الدول العربية".

 

وتابع التقرير: "الحمدين وفقاً لما أكدته وسائل الإعلامية استخدم 16 ندوة عقدة فى الجامعة ضد دول المقاطعة العربية بالإضافة 587 مادة بحثية وإخبارية تهاجم تلك الدول من خلال استخدام هيئة التدريس والعاملين فى جامعة قطر".


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