شاهد.. أول ظهور لبارون ترامب منذ أغسطس الماضى

كتبت - سالى حسام

عاد بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للظهور العلنى بعد شهور من الغياب، وبحسب صحيفة "ديلى ميل" فأن بارون ظهر برفقة دونالد ترامب وميلانيا للتوجه للعطلة الرسمية للرئيس الأمريكى فى عيد الشكر.

وظهر بارون بالملابس الرسمية مع والديه وهم يتجهون للطائرة الرئاسية التى انطلقت من قاعدة أندروز الجوية لمنتجع "مار ألاجو" الذى يملكه الرئيس الأمريكى فى فلوريدا لقضاء عطلة عيد الشكر.

والمعروف أن بارون هو الابن الوحيد لترامب من ميلانيا، وكان محط جدل منذ تولى والده الرئاسة حيث حاول أحد المدونين التلميح لكون ابن الرئيس الأمريكى مصاب بمرض التوحد، ورجح البعض أن يكون هذا السبب فى عدم انتقال ميلانيا مع طفلها للبيت الأبيض فى واشنطن خلال الشهور الأولى من رئاسة ترامب حيث فضلت البقاء فى نيويورك.

لكن دافعت السيدة الأولى الأمريكية عن طفلها ورفعت قضية ضد المدون، وأكدت أنه بصحة جيدة وأن سبب عدم انتقالها للبيت الأبيض على الفور حتى لا يضطر طفلها لتغيير مدرسته عند الانتقال للعاصمة الأمريكية.

ويعد هذا أول ظهور لبارون منذ شهر أغسطس الماضى عندما كان فى رحلة مع والديه وقت نهاية عطلة الصيف.