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سقوط "ولاء وأحمد" قبل ترويجهما 1500 قرص مخدر فى مصر القديمة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:28 م
سقوط "ولاء وأحمد" قبل ترويجهما 1500 قرص مخدر فى مصر القديمة أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كلا من "ولاء ف م" 43 سنة، ربة منزل، و"أحمد ف ع" 33 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بالمنطقة، وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم"، 1500 قرص مخدر، مبلغ 140 جنيه، 2 هاتف محمول.
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان المحمولان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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