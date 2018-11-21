رئيس موريتانيا يعلن احترامه وتأييده لدستور بلاده

نواكشوط /أ ش أ/

قال الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، إنه يؤيد ويحترم دستور بلاده، وإنه يستمع لكافة الدعوات حيث هناك البعض الذين يدعون للحد من فترة ولايته الرئاسية، وهناك من يدعون لبقائه فى السلطة.

وأضاف الرئيس الموريتانى - فى حديث خاص لراديو (فرنسا الدولي)، اليوم الأربعاء - أنه لن يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة فى صيف عام 2019؛ لكونه يحترم الدستور والذى ينص على ولايتين رئاسيتين متتاليتين .

وأوضح أنه سيواصل تنفيذ الالتزامات إزاء وطنه وأنه سيبقى فى بلاده وسيستمر فى العمل السياسي، منوها أنه بمجرد أن يسمح الدستور له بالترشح سيفعل ذلك..مشيرا إلى أنه فى حال عدم قدرته للترشح لفترة ولاية ثالثة، يمكنه الترشح بعد ذلك حيث إن الدستور لا يمنعه من ذلك.

وفى سياق آخر، دافع الرئيس الموريتانى عن بدايات قوة الساحل (جى 5) العسكرية المشتركة عبر الحدود من (بوركينا فاسو، موريتانيا، النيجر، مالى وتشاد) والتى لم يتم تشغيلها بشكل كامل بعد، حيث إنه من المقرر أن تستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط اجتماعا فى 6 ديسمبر القادم حول تمويل قوة الساحل (جى 5) العسكرية المشتركة.

يشار إلى أن هذه التصريحات تأتى عقب افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة التى انطلقت أمس /الثلاثاء/ بمدينة ولاته التاريخية أقصى شرقى موريتانيا، والتى تنظمه السلطات سنويا لإحياء المدن التاريخية فى البلاد وتسليط الضوء على تراثها حيث يستمر هذا المهرجان 6 أيام ويشهد سهرات فنية وفلكلورية ومعارض للصناعة التقليدية وسباقات للإبل والخيول.