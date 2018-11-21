ترامب: لا أتخيل شخص غيرى على غلاف "التايم"

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يرى نفسه متصدرا غلاف مجلة التايم من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سأله الصحفيين عمن سيكون شخصية العام على غلاف المجلة الشهر المقبل، فكان رده هو "ترامب" قائلا "لا أعرف هذا الأمر يخص مجلة التايم لكنى لا أتخيل شخصا أخر غير ترامب، هل يمكنكم تخيل أى شخص أخر".

وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكى لديه هوس قديم بمجلة التايم، ففى العام الماضى صرح بأنه "على الأرجح" سيكون شخصية العام، ولكنه هو من رفض".

وهو ما نفته مجلة التايم وأعلنت أنها لا تكشف أبدا عن الشخصيات الفائزة قبل موعدها.

ولكن فى 2016 كان ترامب بالفعل على غلاف المجلة مع لقب "شخصية العام" كونه فاز برئاسة الولايات المتحدة، وهو ما علق عليه وقتها قائلا "هذا يعنى لى الكثير، وشرف عظيم للغاية".

على نحو أخر عرف عن ترامب أيضا انتقاداته للمجلة كونها اختارت شخصية "المتظاهر" كشخصية العام فى 2011 بدون تسمية متظاهر بعينه وذلك فى إشارة للربيع العربى.

وانتقد ترامب أيضا المجلة فى 2012 عندما نشرت صورة قاضى المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس بدون أن يحصل على لقب شخصية العام، عندها قال ترامب إن المجلة "فقدت المصداقية" بالنسبة له.