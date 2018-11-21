تحرير 92 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالفيوم

ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، 92 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، من بينها 7 أطنان و975 كيلو علف مجهول المصدر ومعبأ بشكائر غير مدون عليها بيانات الإنتاج.

وكان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم، من ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان و975 كيلو علف مجهول المصدر ومعبأ بشكائر غير مدون عليها تاريخى الإنتاج والانتهاء بحوزة "ب.ف" (35 سنة-سائق السيارة)، رقم 8614 ن ع أ، مقيم بمركز ملوى بمحافظة المنيا.

وتحرر محضر بالواقعة، رقم 30984 لسنة 2018م جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.