الكوريتان تجتمعان لمناقشة تحسين خطوط الاتصال المباشر

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تعقد كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية بعد غد الجمعة اجتماعا؛ لمناقشة تحسين خطوط الاتصال المباشر بينهما.

وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية - في بيان اليوم الأربعاء- أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في بلدة كايسونج الحدودية الشمالية، كما سيركز على التعاون في تغيير خطوط الاتصال النحاسية الحالية إلى خطوط اتصال ضوئية .

وأضافت أن الوفد الكوري الجنوبي سيترأسه تشونج تشانج-ريم المسؤول بوزارة الاتصالات، كما يترأس الوفد الكوري الشمالي ري يونج-مين أحد المسؤولين عن التعامل مع شؤون الاتصالات في الشمال.