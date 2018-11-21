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الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:14 م
خالد صلاح
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الكوريتان تجتمعان لمناقشة تحسين خطوط الاتصال المباشر

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:07 م
الكوريتان تجتمعان لمناقشة تحسين خطوط الاتصال المباشر زعيم كوريا الشمالية ورئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ
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تعقد كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية بعد غد الجمعة اجتماعا؛ لمناقشة تحسين خطوط الاتصال المباشر بينهما.

وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية - في بيان اليوم الأربعاء- أن الاجتماع من المقرر أن يعقد في بلدة كايسونج الحدودية الشمالية، كما سيركز على التعاون في تغيير خطوط الاتصال النحاسية الحالية إلى خطوط اتصال ضوئية .

وأضافت أن الوفد الكوري الجنوبي سيترأسه تشونج تشانج-ريم المسؤول بوزارة الاتصالات، كما يترأس الوفد الكوري الشمالي ري يونج-مين أحد المسؤولين عن التعامل مع شؤون الاتصالات في الشمال.

 


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كوريا الجنوبية

بلدة كايسونج




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