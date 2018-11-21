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الرئيس اللبنانى: لا يمكنها إضاعة الوقت فى تشكيل الحكومة

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:12 م
الرئيس اللبنانى: لا يمكنها إضاعة الوقت فى تشكيل الحكومة الرئيس اللبنانى ميشال عون
(رويترز)
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ذكر الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم الأربعاء إن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة المزيد من الوقت فى أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ ستة أشهر وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.

وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى لتشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية فى ظل التنافس المحموم بين الفصائل السياسية على الحقائب الوزارية.

ويتعين تشكيل حكومة جديدة قبل أن يشرع لبنان فى إصلاحات مالية كبرى قال صندوق النقد الدولى فى يونيو إن هناك حاجة ماسة لها لعلاج مسألة ديون البلاد.

وقال عون فى كلمة تلفزيونية عشية الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال لبنان عام 1943: "يعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة وهى ليست فريدة من نوعها وسبق أن عاشها سابقا وتحصل فى دول عريقة، ولكنها تخسرنا الوقت الذى لا رجعة فيه وتحول دون إمكانات الإنتاج".

وشدد عون على أن التصدى للأزمة الاقتصادية أولوية بالنسبة للبلاد، وطالب جميع المسؤولين والأحزاب فى لبنان بتنحية مصالحهم الشخصية جانبا والعمل بمسؤولية لصالح الشعب اللبناني.

 


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