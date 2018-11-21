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الدفاع الجوى الروسى يرصد طائرة استطلاع أمريكية قرب سوريا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:36 م
الدفاع الجوى الروسى يرصد طائرة استطلاع أمريكية قرب سوريا طائره استطلاع - صورة أرشيفية
موسكو /أ ش أ/
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رصدت منظومات الدفاع الجوى فى فرقاطات أسطول البحر الأسود الروسى، طائرة استطلاع أمريكية أثناء المناورات البحرية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، أن الطائرة الأمريكية حلقت لفترة طويلة على طول ساحل سوريا، ومن حين لآخر كانت تقترب من قاعدة حميميم الروسية وميناء طرطوس السورى على مسافة حوالى 50 كيلومترًا.

وكانت الفرقاطتان الروسيتان "أدميرال ماكاروف" و"أدميرال إيسين" تقومان بمناورات فى هذا الوقت، وتتدربان على البحث عن الأهداف وتحديدها وتدمير طائرات العدو الافتراضي.

وقال مصدر رفيع المستوى فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية - لوكالة (سبوتنيك) - "لقد كشفنا طائرة الاستطلاع الأمريكية وحددنا نوعها، وراقبتها منظومات الدفاع الجوى والمنظومات على السفن التى تجرى المناورات، ولأن إجراء الاستطلاع فى المناطق خارج السيادة والمنطقة المغلقة غير محظور، لم نعترضها ولم نضربها".

 


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